Tchad : Massa Deli, nouvelle déléguée du Genre et de la Solidarité du Mayo Kebbi Ouest

Après avoir passé quatre ans à la tête de la délégation provinciale du Genre et de la Solidarité du Mayo Kebbi Ouest, Mme Tchindebe, née Celine Passalet cède son fauteuil à Massa Deli. La cérémonie d’installation a été présidée par le secrétaire général du Mayo Kebbi Ouest, Valentin Moassingar, en présence des délégués et chefs des services déconcentrés.



Dans son discours bilan, la déléguée sortant a rappelé le rôle important que joue cette institution au profit des femmes et des enfants. Mme Tchindebe née Céline Passalet rappelle que cette institution créée depuis 2005, fait face à d’énormes difficultés.



Elle cite notamment le manque de local pour abriter la délégation, le manque d’équipement du centre social et du jardin d’enfant, le manque de locaux pour toutes les structures d’application situées dans les chefs-lieux des cinq départements que compte le Mayo Kebbi Ouest.



Il y a également l’insuffisance du personnel qualifié à tous les niveaux, sans oublier l’insuffisance des moyens financiers et matériels pour faciliter la prise en charge des nombreux cas sociaux et des victimes des phénomènes sociaux dans la province.



Après avoir salué les efforts de la déléguée sortant, le secrétaire général installe la nouvelle déléguée, en lui prodiguant des sages conseils pour la réussite de sa mission. Valentin Moassingar met l’accent sur l’assiduité au travail.



Nommée le 07 juillet 2023, la nouvelle déléguée en charge du Genre et de la Solidarité du Mayo Kebbi Ouest, Massa Deli, dans son mot de remerciement, s’engage à travailler grâce au concours de tous. Elle promet de donner un sens à son service. Il faut noter que la délégation provinciale du Genre et de la Solidarité nationale du Mayo Kebbi Ouest a été créée en 2005.