Tchad : Maurice Abatam, le lutteur qui travaille désormais la terre au village

Abatam Maurice a également remporté la médaille d'or en 2009 au Liban et en 2013 en France lors des 6e et 7e Jeux de la Francophonie. Il détenait le titre dans cette compétition, mais il n'a malheureusement pas pu le défendre à Abidjan lors des 8e Jeux de la Francophonie en raison d'un surpoids qui l'a disqualifié.



Abatam affirme avoir reçu entre 250 000 FCFA et 400 000 FCFA de la part de la Fédération tchadienne à chaque médaille qu'il remportait. "Je dépense de l'énergie et de l'argent, parfois, pour m'inscrire à cette discipline, et grâce à moi, cette discipline a été reconnue par le Ministère en 2013 en tant que compétition sportive. Mais quand je demande de l'argent pour me nourrir, cela me rend triste. C'est pourquoi je suis rentré au village", explique le "Champion" la gorge serrée.



"Que justice me soit rendue et que je réclame mes médailles", confie-t-il.