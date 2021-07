Tchad-Mauritanie : le président du CMT en visite à Nouakchott

Le Président du Conseil Militaire de Transition, le général Mahamat Idriss Deby, a quitté N’Djaména ce lundi midi, à destination de Nouakchott. Dans la capitale mauritanienne, le Chef de l’Etat effectue une visite d’amitié et de travail.



Au départ du président du CMT, quelques personnalités étaient présentes à l’aéroport international Hassan Djamous. Il s’agit du Premier Ministre de Transition, M. Pahimi Padacké Albert, de quelques membres du gouvernement et ceux du Cabinet de la Présidence et le Maire de la ville de N’Djaména.