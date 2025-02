Tchad - Mayo-Kebbi Ouest : Abdelmanane Mahamat Katab prend les rênes de la province

Ce samedi 15 février 2025, Abdelmanane Mahamat Katab a été installé en tant que nouveau délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo Kebbi Ouest. Il succède à Sougour Mahamat Galma, qui a dirigé la province pendant plus d'un an et demi. La cérémonie a eu lieu à la place de l'indépendance de Pala, présidée par Hamid Guerdi Moukou, inspecteur général adjoint du ministère de l'Administration du territoire. Bilan du Délégué Sortant Dans son discours, Sougour Mahamat Galma a dressé un bilan de sa gestion depuis le 19 septembre 2023. Il a salué les efforts des agents de sécurité dans la lutte contre les enlèvements et a souligné plusieurs missions de terrain menées pour libérer des otages. Il a également mentionné l'arrestation de présumés malfrats. Engagement du Nouveau Délégué Général Hamid Guerdi Moukou a rappelé l'importance pour le nouveau délégué général de respecter les textes de la République et de travailler de manière efficace. Dans son allocution, Abdelmanane Mahamat Katab s'est engagé à assumer ses responsabilités conformément à la loi tchadienne.

Il a souligné l'importance de valoriser les richesses du Mayo Kebbi Ouest et a promis de travailler sans relâche pour créer un environnement propice à l'épanouissement de la population. Défis à Relever Abdelmanane Mahamat Katab a identifié plusieurs défis, notamment la gestion des ressources naturelles, les infrastructures, l'éducation et la santé. Il a promis de collaborer avec les autorités locales, les organisations de la société civile et la population pour mettre en œuvre les projets de société du chef de l'État. Promesse de Sécurité Le nouveau délégué a également insisté sur la nécessité d'actions concrètes pour lutter contre les prises d'otages, déclarant que ce fléau deviendra "un vieux souvenir". Il a exprimé son souhait de garantir la sécurité de la population et d'améliorer les conditions de vie des citoyens.