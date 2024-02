Tchad : Mbaigolbe Naimian élu Maire titulaire de la ville de Bébédjia

Cette élection fait suite au décès du maire titulaire précédent, Maina Norbert Doumsengar, en décembre 2023. Après que le présidium ait annoncé les résultats officiels, Mbaigolbe Naimian a été élu maire titulaire avec sept voix.



Mbaigolbe Naimian est un ancien secrétaire général du conseil municipal et il a regagné ses fonctions exécutives ce jour-là. Il apporte avec lui une grande expérience dans la gestion des affaires municipales et est prêt à prendre les rênes de la ville de Bébédjia.



La nouvelle équipe municipale sera également composée de Baounoudji Parfait en tant que premier adjoint au maire et Korgoto Djekila Topodje en tant que deuxième adjoint. Ensemble, ils travailleront main dans la main pour répondre aux besoins des résidents de Bébédjia et pour améliorer leur qualité de vie.



Le nouveau maire titulaire comprend l'importance des services essentiels tels que l'éducation, les infrastructures routières et sanitaires ainsi que le développement économique local. Il s'engage à faire progresser ces domaines tout en favorisant la participation citoyenne et en encourageant les initiatives communautaires.



Bébédjia peut s'attendre à un leadership fort et engagé sous la direction du nouveau maire titulaire Mbaigolbe Naimian. Avec son expérience antérieure dans l'administration municipale et sa vision claire pour l'avenir de la ville, il est prêt à relever les défis qui se présentent afin d'améliorer encore davantage le bien-être des habitants de Bébédjia.