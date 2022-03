Tchad : Me. Alain Kagonbé réclame justice pour la communauté Zaghawa

L’avocat Me. Alain Kagonbé a dénoncé ce 3 mars un déni de justice dans l’affaire opposant la communauté Zaghawa à Abel Maïna. Il réclame justice et dénonce des mains invisibles qui bloquent l’instruction du dossier.



Pour lui, le dialogue national ne doit pas faire obstacle à la comparution de Abel Maïna devant la justice. Des membres de la communauté Zaghawa entendent poursuivre l’ex-activiste en justice à la suite d’insultes à caractère ethniques proférées lorsqu’il était à l’extérieur du pays, explique Me. Alain Kagonbé. Selon lui, le dossier ne parvient pas à avancer.



“C’est les frustrations qui sont à l’origine des justices privées. J’ai demandé à mes clients de rester tranquille et de garder leur calme”, affirme Me. Kagonbé.



Pour rappel, Abel Maïna s’est excusé publiquement envers la communauté Zaghawa.