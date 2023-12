Tchad : Me Jean Bernard Padaré appelle à voter "Oui" pour le maintien de l'unité

Devant une foule enthousiaste composée de militants des partis politiques de l'alliance "Le Oui," Me Jean Bernard Padaré, par ailleurs secrétaire général adjoint du MPS, a exhorté la population du Mayo Kebbi-Ouest à voter utile en faveur du "Oui" lors du scrutin du dimanche 17 décembre prochain.



Les responsables des partis politiques de l'alliance "Le Oui" se sont relayés pour sensibiliser la population en faveur du "Oui," en plaidant pour un État unitaire fortement décentralisé afin de maintenir l'unité indivisible du Tchad.



Me Jean Bernard Padaré, en tant que superviseur de l'alliance "Le Oui" envoyé dans la zone méridionale, de Sarh à Léré en passant par Koumra, Doba, Moundou, Gagal, Lagon, Léré et Pala, a souligné que le choix du peuple est en faveur du "Oui" pour un État unitaire fortement décentralisé. Il a appelé la population à ne pas se laisser tromper par des commerçants, soulignant que le boycott et le "Non" n'apporteront rien au Tchad.



Me Jean Bernard Padaré a également expliqué comment voter en faveur du "Oui" en utilisant le bulletin blanc lors du scrutin de dimanche devant la foule immense venue pour l'occasion.