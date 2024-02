Tchad : Me Jean Bernard Padare désigné président du Conseil constitutionnel

À l’issue du huit clos et par un vote consensuel, Me Jean Bernard Padare a été élu président du Conseil Constitutionnel et Madame Amina Radouma Atché, vice-présidente par leurs pairs.



Après cette désignation, ils sont venus informer le Président de Transition, Président de la République, Chef de l’État, Général MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO de leurs délibérations .



Le Président de la République a félicité les élus et leurs pairs, soulignant l’importance de leur responsabilité en tant que juges constitutionnels. Il les a exhortés à travailler avec diligence et responsabilité dans l’exercice de leurs fonctions.



Me Jean-Bernard PADARE s’est réjoui quant au choix porté sur sa personne et dit mesurer le poids de la responsabilité qui pèse désormais sur ses épaules. Il entend l’assumer avec dextérité, bien entendu avec toute son équipe.



Me Jean Bernard PADARE s’engage à guider l’institution dans son rôle essentiel notamment, juger de la constitutionnalité des lois, des traités et des accords internationaux, des contentieux électoraux et des droits fondamentaux du pays.