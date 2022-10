Tchad : Me. Max Loalngar estime que les autorités "rendent les victimes coupables"

Me. Max Loalngar a réitéré son rejet des conclusions du dialogue. Il a estimé que le premier ministre Saleh Kebzabo, à travers sa déclaration, a renversé les charges en "fomentant des histoires pour rendre les victimes coupables et les coupables victimes".



"Qu'on nous dise, qui sont ces éléments qui ont tiré avec des armes létales sur les populations", a lancé Me. Max Loalngar.



Le gouvernement a interdit jeudi les activités de Wakit Tamma sur l'ensemble du territoire national.