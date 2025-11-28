Tchad : Message de l'Ambassadeur de la Russie à l'occasion de la Journée de la Proclamation de la République

Dans son discours, l’Ambassadeur a rappelé que le 28 novembre est gravé dans la mémoire collective du Tchad, symbole de la souveraineté et de l'identité nationale. « Ce jour incarne le souvenir vivant du courage de vos pères fondateurs, qui ont osé rêver d'un Tchad libre et maître de son avenir », a-t-il déclaré.L’Ambassadeur a également salué le chemin parcouru par le pays, évoquant les défis surmontés et les progrès réalisés. "Cette journée est un hommage à l'unité dans la diversité qui fait la force et la beauté de votre nation", a-t-il affirmé, rappelant la devise nationale : « Unité - Travail - Progrès ».Le message a également mis en lumière la richesse culturelle du Tchad, des terres rouges du désert aux régions fertiles du Sud, en passant par les rives du lac Tchad. L’Ambassadeur a encouragé le peuple tchadien à continuer d’œuvrer ensemble pour édifier un avenir prospère et pacifique.En conclusion, l’Ambassadeur a exprimé son vœu que cette célébration inspire concorde et fraternité parmi les Tchadiens. “Vive le Tchad, uni et prospère ! Vive la République !” a-t-il conclu, ajoutant une note d’optimisme à cette journée historique.Cette célébration renforce les liens entre le Tchad et la Russie, illustrant un engagement continu en faveur de la coopération et du développement entre les deux nations. Les festivités d’aujourd’hui réunissent des Tchadiens de toutes origines, célébrant ensemble leur identité nationale et leur avenir commun.

« Chers compatriotes, Chers amis du Tchad,



En ce jour mémorable du 28 novembre 2025, au nom de l'ensemble du personnel de l'Ambassade et en mon nom personnel, je tiens à adresser mes vœux les plus chaleureux au peuple tchadien. En cette date historique, votre nation tout entière se rassemble pour célébrer la Journée de la Proclamation de la République.







Cette date, gravée à jamais dans votre mémoire collective, marque le jour où le Tchad, fort et uni, a affirmé sa souveraineté et son destin en tant que République. Elle incarne le souvenir vivant du courage et de la détermination de vos pères fondateurs, qui ont osé rêver d'un Tchad libre et maître de son avenir.







Aujourd'hui, nous honorons cet héritage précieux. Nous nous remémorons le chemin parcouru, les défis surmontés et les progrès accomplis. Cette journée est bien plus qu'une simple commémoration ; elle est un vibrant hommage à l'unité dans la diversité qui fait la force et la beauté de votre nation. Elle scelle votre devise : « Unité - Travail - Progrès », qui continue d'éclairer votre route.







Des terres rouges du désert aux régions fertiles du Sud, des rives du lac Tchad aux massifs de l'Ennedi, c'est le même amour de la Patrie qui vous anime. En cette occasion si particulière, rendons hommage à la résilience du peuple tchadien, à son exceptionnelle richesse culturelle et à son indomptable esprit.







En cette période de renouveau national, que cette commémoration vous inspire à œuvrer ensemble, dans la concorde et la fraternité, pour édifier un avenir plus prospère, plus paisible et plus radieux pour les générations à venir.







Vive le Tchad, uni et prospère ! Vive la République ! », a indiqué l'Ambassadeur russe le 28 novembre 2025.

