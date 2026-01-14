Tchad : une bailleresse insolite et exigeante à Walia

Dans le 9ᵉ arrondissement de N’Djamena, à Walia une bailleuse fait le buzz depuis quelques semaines. Elle propose une chambre à 25 000 FCFA, assortie de conditions jugées excessives : une personne mariée ne peut pas louer.



Si le locataire se marie après avoir pris la chambre, il est immédiatement chassé. Les visites des petites amies ou des petits amis sont strictement interdites. Le locataire n’a droit qu’à une seule douche par jour et doit verser six mois de loyer à l’avance avant d’accéder à la chambre.



Face à ces nombreuses exigences, la maison reste inoccupée depuis un certain temps. Tout le quartier est stupéfait et se demande ce que cette bailleuse recherche réellement.