Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Pont de la refondation, entre embouteillages et accidents récurrents, la ville stagne


Alwihda Info | Par Gloria Ronel - 13 Janvier 2026



Tchad : Pont de la refondation, entre embouteillages et accidents récurrents, la ville stagne
À N’Djamena, le nouveau pont baptisé « Pont de la refondation » enjambant le fleuve Chari, inauguré le 1ᵉʳ décembre 2025, a été accueilli comme un ouf de soulagement pour la population.

Cependant, force est de constater que malgré l’ouverture de ce pont, les embouteillages sont enregistrés au quotidien au rond-point de Chagoua, mettant les citoyens dans la désolation. Cette situation est due à l’abandon de l’ancien pont et le pont à double voie par les usagers qui préfèrent emprunter le nouveau pont doté de deux voies de circulation, de pistes cyclables et de trottoirs.

Pour le gouvernement tchadien, ce pont facilitera la mobilité des biens et des personnes entre les deux rives du fleuve, tout en dynamisant les échanges commerciaux et l’économie locale. L’infrastructure s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation du réseau routier de la capitale, encore en déphasage avec l’urbanisation rapide d’une ville dont la densité routière est jugée insuffisante.

Il est également présenté comme un outil majeur pour désenclaver la ville de N’Djamena avec deux possibilités pour relier les quartiers. Mais malgré la présence de ce pont en plus des deux autres, la régulation de la circulation reste critique, avec des cas d’accidents, des embouteillages entrainés par l’incivisme. Pourtant, lors de son inauguration, le Premier ministre, chef du gouvernement, Allah Maye Halina a appelé les usagers à respecter l'ouvrage, les éclairages publics, et les limitations de vitesse en faisant bon usage.

Pour Alladoum Jonas, un usager : « Ce nouveau pont est censé réduire les temps de trajet, contribuer à diminuer le stress et les frustrations liés à la circulation, pour une meilleure cohésion, mais ce n’est pas le cas. Il est difficile de traverser le viaduc de Chagoua à cause des embouteillages sans fin, les policiers doivent revoir cette situation sinon cela ne marche pas. Nous perdons vraiment beaucoup de temps à attendre et ce n’est pas normal », s’est-il indigné.

Moussa Ali, un autre citoyen affirme que : « Les gens ont abandonné le pont à double voie et l’ancien petit pont de Chagoua au profit du pont de la refondation. Tout le monde veut désormais emprunter ce nouveau pont et cela crée des embouteillages, voire des accidents inutiles ».

Nepitimbaye Josiane, une vendeuse de fruit qui emprunte régulièrement le pont à double voie jusqu’à Ngueli soutient que : « Pour éviter les embouteillages sur le nouveau pont de la refondation, je préfère prendre le pont à double voie. Normalement, ceux qui sont à Toukra, Koudoul, Ngueli doivent continuer à emprunter ce chemin et laisser le nouveau pont aux habitants de Walia qui ont beaucoup souffert, mais là on vient encore aggraver la situation avec les embouteillages, c’est vraiment lamentable ».

Interrogé sur la situation, un policier affirme sous couvert de l’anonymat, que les citoyens ne suivent pas les instructions. « Quand ça concerne la circulation, tout le monde en fait à sa tête. Ce n’est pas tout le monde qui est obligé de passer par ici, mais c’est bien dommage. Nous ne pouvons pas forcer les citoyens à emprunter un chemin qu’ils ne veulent pas. » L’agent de sécurité interpelle par ailleurs les citoyens tchadiens à la vigilance, à la patience et à la retenue pour éviter les embouteillages et les accidents, car leur vie en dépend.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/01/2026

Tchad : à N’Djamena, relaxé après quatre ans de procédure pour une infraction non constituée

Tchad : à N’Djamena, relaxé après quatre ans de procédure pour une infraction non constituée

Ouaddaï : Ouverture de la session budgétaire 2026 du Conseil Provincial Ouaddaï : Ouverture de la session budgétaire 2026 du Conseil Provincial 12/01/2026

Populaires

Tchad : les meilleurs projets du Hadjer-Lamis récompensés

13/01/2026

Royal Decree Establishes the International Financial Centre of Oman

13/01/2026

Mali : Le président de la transition reçoit les vœux des forces vives de la nation

13/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/01/2026 - Barra Lutter

Géopolitique de l'énergie : L'Afrique, géant endormi ou proie stratégique ?

Géopolitique de l'énergie : L'Afrique, géant endormi ou proie stratégique ?

À N’Djamena, le statut de célibataire devient un obstacle majeur à la location À N’Djamena, le statut de célibataire devient un obstacle majeur à la location 10/01/2026 - Barra Lutter

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter