Tchad : Pont de la refondation, entre embouteillages et accidents récurrents, la ville stagne

À N’Djamena, le nouveau pont baptisé « Pont de la refondation » enjambant le fleuve Chari, inauguré le 1ᵉʳ décembre 2025, a été accueilli comme un ouf de soulagement pour la population.



Cependant, force est de constater que malgré l’ouverture de ce pont, les embouteillages sont enregistrés au quotidien au rond-point de Chagoua, mettant les citoyens dans la désolation. Cette situation est due à l’abandon de l’ancien pont et le pont à double voie par les usagers qui préfèrent emprunter le nouveau pont doté de deux voies de circulation, de pistes cyclables et de trottoirs.



Pour le gouvernement tchadien, ce pont facilitera la mobilité des biens et des personnes entre les deux rives du fleuve, tout en dynamisant les échanges commerciaux et l’économie locale. L’infrastructure s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation du réseau routier de la capitale, encore en déphasage avec l’urbanisation rapide d’une ville dont la densité routière est jugée insuffisante.



Il est également présenté comme un outil majeur pour désenclaver la ville de N’Djamena avec deux possibilités pour relier les quartiers. Mais malgré la présence de ce pont en plus des deux autres, la régulation de la circulation reste critique, avec des cas d’accidents, des embouteillages entrainés par l’incivisme. Pourtant, lors de son inauguration, le Premier ministre, chef du gouvernement, Allah Maye Halina a appelé les usagers à respecter l'ouvrage, les éclairages publics, et les limitations de vitesse en faisant bon usage.



Pour Alladoum Jonas, un usager : « Ce nouveau pont est censé réduire les temps de trajet, contribuer à diminuer le stress et les frustrations liés à la circulation, pour une meilleure cohésion, mais ce n’est pas le cas. Il est difficile de traverser le viaduc de Chagoua à cause des embouteillages sans fin, les policiers doivent revoir cette situation sinon cela ne marche pas. Nous perdons vraiment beaucoup de temps à attendre et ce n’est pas normal », s’est-il indigné.



Moussa Ali, un autre citoyen affirme que : « Les gens ont abandonné le pont à double voie et l’ancien petit pont de Chagoua au profit du pont de la refondation. Tout le monde veut désormais emprunter ce nouveau pont et cela crée des embouteillages, voire des accidents inutiles ».



Nepitimbaye Josiane, une vendeuse de fruit qui emprunte régulièrement le pont à double voie jusqu’à Ngueli soutient que : « Pour éviter les embouteillages sur le nouveau pont de la refondation, je préfère prendre le pont à double voie. Normalement, ceux qui sont à Toukra, Koudoul, Ngueli doivent continuer à emprunter ce chemin et laisser le nouveau pont aux habitants de Walia qui ont beaucoup souffert, mais là on vient encore aggraver la situation avec les embouteillages, c’est vraiment lamentable ».



Interrogé sur la situation, un policier affirme sous couvert de l’anonymat, que les citoyens ne suivent pas les instructions. « Quand ça concerne la circulation, tout le monde en fait à sa tête. Ce n’est pas tout le monde qui est obligé de passer par ici, mais c’est bien dommage. Nous ne pouvons pas forcer les citoyens à emprunter un chemin qu’ils ne veulent pas. » L’agent de sécurité interpelle par ailleurs les citoyens tchadiens à la vigilance, à la patience et à la retenue pour éviter les embouteillages et les accidents, car leur vie en dépend.