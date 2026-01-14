Alwihda Info
ANALYSE

Tchad : l’amour aujourd’hui, engagement ou consommation ?


Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 14 Janvier 2026



Autrefois perçu comme un engagement profond et durable, l’amour semble aujourd’hui de plus en plus assimilé à un produit que l’on consomme, remplace ou abandonne facilement. Entre idéal romantique et relations éphémères, une question se pose : l’amour est-il encore un engagement ou est-il devenu une simple consommation ?

Des relations rapides et fragiles
Avec les réseaux sociaux et les applications de rencontre, les relations se forment rapidement… et se terminent tout aussi vite. Le moindre conflit peut conduire à une rupture, sans réel effort de dialogue « Aujourd’hui, dès que ça devient compliqué, chacun veut partir. Personne ne veut faire d’efforts comme avant », témoigne Kevin, 27 ans. Cette facilité à rompre traduit une vision plus légère des relations, où l’engagement fait parfois peur.

L’amour comme produit jetable
Dans une logique de consommation, on cherche le partenaire « idéal » comme on choisit un produit : s’il ne convient plus, on change. Cette mentalité nourrit l’instabilité émotionnelle. Safiya, 23 ans, étudiante, témoigne : « On compare beaucoup. Si quelqu’un te déçoit, tu penses qu’il y a forcément mieux ailleurs. » Cette comparaison permanente affaiblit la profondeur des liens et empêche la construction sur le long terme.

La pression sociale et les illusions
Les images idéalisées de l’amour sur les réseaux sociaux créent des attentes irréalistes : relations parfaites, bonheur constant, absence de conflits. Paul, conseiller conjugal déclare : « Beaucoup de couples souffrent parce qu’ils veulent vivre ce qu’ils voient en ligne, sans comprendre que l’amour réel demande du travail. » Ces illusions poussent certains à abandonner trop vite, croyant que l’amour doit être facile.

Revenir à l’engagement conscient
Malgré tout, beaucoup croient encore en un amour fondé sur l’engagement, la patience et le respect mutuel. Aimer, c’est aussi accepter les imperfections de l’autre. Aïcha, mariée depuis 12 ans, témoigne : « L’amour, ce n’est pas seulement les beaux jours. C’est rester même quand c’est difficile. » L’engagement ne signifie pas subir, mais choisir chaque jour de construire ensemble. L’amour n’a pas disparu, mais sa perception a changé.

Entre consommation rapide et engagement durable, chacun doit faire un choix conscient. Un amour solide ne se consomme pas : il se cultive avec du temps, des efforts et de la responsabilité.


