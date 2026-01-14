Alwihda Info
TCHAD

Tchad : l'armée annonce 3 morts et 10 blessés dans ses rangs suite à l'accrochage à Korbol


Alwihda Info | Par Alwihda - 14 Janvier 2026


Dans une déclaration transmise à Alwihda Info, l’État-Major Général des Armées informe que des groupes de bandits armés semaient depuis un certain temps l’insécurité et commettaient des actes humiliants contre les populations civiles dans la province du Moyen-Chari, notamment dans la sous-préfecture de Korbol. Face à cette situation jugée intolérable, les Forces de Défense et de Sécurité ont été déployées dans la zone.


Le 13 janvier 2026, lors de ce déploiement, un accrochage est survenu avec ces bandits dans la zone du village Kono. Les forces engagées ont mis en déroute les assaillants, faisant plusieurs morts et blessés dans leurs rangs.

Cependant, les Forces de Défense et de Sécurité ont enregistré des pertes : trois morts et dix blessés. Le Chef d’État-Major Général des Armées rassure la population que la situation est désormais sous contrôle et que les opérations de ratissage se poursuivent. 


