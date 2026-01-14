Tchad : l'armée annonce 3 morts et 10 blessés dans ses rangs suite à l'accrochage à Korbol

Le 13 janvier 2026, lors de ce déploiement, un accrochage est survenu avec ces bandits dans la zone du village Kono. Les forces engagées ont mis en déroute les assaillants, faisant plusieurs morts et blessés dans leurs rangs.



Cependant, les Forces de Défense et de Sécurité ont enregistré des pertes : trois morts et dix blessés. Le Chef d’État-Major Général des Armées rassure la population que la situation est désormais sous contrôle et que les opérations de ratissage se poursuivent.