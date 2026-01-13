Tchad : pourquoi tout le monde est riche sur Facebook mais pauvre à la fin du mois ?

Sur Facebook et autres réseaux sociaux, la richesse semble être devenue une norme. Photos de billets, voyages, restaurants chics, citations de réussite… Pourtant, à la fin du mois, beaucoup peinent à payer leurs factures. Alors, où passe tout cet argent qu’on voit sur internet ?



La richesse virtuelle : filtres, angles et illusions

Sur les réseaux, chacun choisit ce qu’il montre. Une seule bonne photo peut donner l’impression d’une vie luxueuse, même si la réalité est tout autre. « J’ai posté une photo devant une belle voiture qui n’était même pas la mienne. Les gens m’ont appelé pour me demander de l’argent le soir même », témoigne Zita, 26 ans. Une image, un bon angle, un filtre… et voilà un nouveau « riche » né sur Facebook.



Les dépenses pour paraître riche

Pour certains, paraître riche coûte plus cher qu’être riche. On dépense pour les vêtements, les sorties, le téléphone, juste pour alimenter le personnage en ligne. Awa, 25 ans témoigne : « J’achète parfois des habits que je ne peux pas vraiment me permettre, juste pour poster une photo. Après ça, je galère pendant des semaines. » La priorité devient l’image, pas le confort réel.



La pression sociale numérique

Voir les autres « réussir » en ligne crée une pression : personne ne veut avoir l’air en retard dans la vie. Chacun joue donc son rôle dans cette pièce collective. Moussa, 30 ans témoigne : « Quand je vois mes amis poster leurs réussites, j’ai honte de dire que je galère. Alors je poste aussi, même si ce n’est pas vrai. » Ainsi naît une compétition silencieuse de fausses réussites.



La réalité de la fin du mois

Une fois le téléphone posé, la réalité reprend ses droits : factures, loyers, dettes, crédits. Fatima, mère de famille déclare : « Sur Facebook, on me félicite pour ma « belle vie ». En réalité, je compte chaque franc pour finir le mois. » Le décalage entre l’image et la réalité devient parfois source de stress et de frustration.



Sur Facebook, tout le monde est riche… en apparence. Mais la vraie richesse ne se mesure ni en likes, ni en photos. Elle se construit loin des écrans, dans la stabilité, la sincérité et parfois dans la discrétion. Car à la fin du mois, ce ne sont pas les likes qui paient les factures.