Tchad : Mister K en concert les 7 et 8 octobre à l’espace Talino

L’artiste KKJ, de son nom à l’état civil, Tibegué Iré Landry, le nouveau Mister K disparu de la scène musicale depuis quelques temps, a tenu le 5 octobre 2022 une conférence de presse au Night-club NO-STRESS d’Habena, dans le 7ème arrondissement de Ndjamena.



A cette occasion, il a annoncé la tenue de son concert exclusif « maxi single », qui se tiendra du 07 au 08 octobre 2022, à l’espace Talino Manu. Après 23 ans de carrière, le rappeur KKJ change de cap, pour une nouvelle tendance urbaine.



Il a ainsi effectué des voyages à Yaoundé, Abidjan, Paris pour s'imprégner des réalités du showbiz, et produire «Désolé», un single dont le clip de 3,14 minutes est sorti le 8 juillet 2022 sur les réseaux sociaux. Dans son clip « Désolé », Mister K explique qu’il veut donner du réconfort aux jeunes chômeurs, et à ceux qui ont perdu l’espoir.



Pour l’artiste, « Désolé » fait partie de son plan pour une visibilité sur des chaînes comme Trace TV. « Désolé c’est ma vie, mon quotidien, le quotidien des Tchadiens, le manque de travail, d’intégration et plein de choses », ajoute-t-il.



Interrogé par les journalistes sur les difficultés rencontrées et la stratégie pour parvenir à ce niveau, Mister K répond : « pour arriver à mon 5ème album, j’ai commencé le tournage du titre dont l'essentiel est fait à Paris. Vous savez, je ne me vente pas, mais la plupart des artistes tchadiens quémandent. Et après avoir reçu l’argent, ils s’en vont boire de l’alcool avec les femmes, mais chez moi, ce n’est pas le cas. Je suis un opérateur économique, je fais des affaires tout en préparant des choses en solo, c’est pourquoi les gens ne me voient pas sur la scène musicale. Toutefois, je travaille avec mes frères artistes tchadiens dans beaucoup de projets ».



« L’artiste n’est pas celui qui prend la guitare. La musique est un commerce. Il faut le faire propre. Et c’est ce je fais. Je mets le paquet dans ce que je fais, et une fois fait, ça va plaire aux gens. C’est ma façon et ma nature, j’aime le travail. Voilà mon secret. J’ai vu des choses à l’étranger que je veux montrer à mes frères et sœurs tchadiens, et je vous assure que ce concert de 48 heures, vous saurez que ce n’est pas du jeu. Je suis accompagné de plusieurs artistes tchadiens », détaille Mister K.



Il appelle les journalistes à aider les artistes à atteindre leurs objectifs. Pour lui, rien n’est possible sans les médias. D’ailleurs, l’artiste offre un billet à tous les journalistes ayant pris part à sa conférence de presse.