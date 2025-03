Tchad : Modernisation du contrôle routier et renforcement de la sécurité avec GS Group Africa Technology

Thèmes Abordés

Projet de Convention : Les discussions ont porté sur un projet de convention que les deux parties pourraient signer pour moderniser la gestion du trafic au Tchad. Ce projet inclut l'utilisation de la technologie RFID (Radio Frequency Identification) pour améliorer l'efficacité des systèmes d'information. Sécurité Routière : Le Secrétaire général a souligné que la sécurité routière et la lutte contre les accidents de la circulation sont des priorités majeures pour le gouvernement. Les conséquences de ces accidents affectent à la fois la vie des citoyens et l'économie du pays.

GS Group s’engage à apporter son expertise pour développer des solutions innovantes en matière de prévention routière. Progrès des Discussions : Diho ULNE Laurent a informé que les discussions avec le partenaire égyptien sont en cours depuis deux ans et ont connu des avancées significatives.

Le 13 mars 2025, le Secrétaire Général du Ministère des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, M. Diho ULNE Laurent, a présidé une réunion d'échanges avec une délégation de la société égyptienne GS Group, dirigée par Dr Gasserd El-Sayed. Cette rencontre a pour but principal de discuter de la coopération bilatérale en matière de sécurité routière et de gestion du trafic.Cette réunion marque une étape importante dans l'effort du Tchad pour améliorer la sécurité routière et moderniser ses infrastructures de transport. L'engagement du gouvernement et la collaboration avec GS Group témoignent d'une volonté de mettre en œuvre des solutions technologiques pour répondre aux défis actuels.