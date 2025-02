Tchad - Mongo : Passation de commandement à la tête de la province du Guéra

Le 21 février 2025, une cérémonie solennelle de passation de commandement s'est tenue sur la place de l'indépendance de Mongo, marquant la transition entre le délégué général sortant et entrant du gouvernement auprès de la province du Guéra.



Suite au décret présidentiel n° 019/PR/2025, M. Abdoulaye Brahim Siam a été nommé nouveau délégué général, succédant à M. Mht Togou Tchohimi. La cérémonie était présidée par M. Oumar Ahmat Oumar, ministre délégué à l'administration du territoire chargé de la décentralisation.



Dans son allocution, le délégué sortant, M. Togou Tchohimi, a présenté un bilan détaillé de ses réalisations durant son mandat. Le ministre délégué a salué son travail et exhorté son successeur à collaborer étroitement avec les responsables des services provinciaux pour relever les défis de la région.



M. Abdoulaye Brahim Siam, lors de son discours d'installation, a exprimé sa gratitude envers le gouvernement tchadien et a sollicité le soutien de tous les collaborateurs pour mener à bien sa mission.



Un moment fort de la cérémonie a été la remise d'attestations de reconnaissance aux chefs de services provinciaux qui se sont distingués dans l'exercice de leurs fonctions. La cérémonie s'est conclue par un défilé militaire et la signature des procès-verbaux de passation de service, officialisant ainsi cette transition à la tête de la délégation générale du Guéra.