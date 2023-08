Tchad : Mongo en effervescence pour le 63ème Anniversaire de l’Indépendance

La Place de l'Indépendance de la ville de Mongo a été le centre de l'attention en ce vendredi 11 août 2023, vibrant d'une ambiance exceptionnelle.



Cette cérémonie commémorative a honoré le 63ème anniversaire de l'indépendance de la République du Tchad. Elle a débuté par le dépôt solennel de gerbes de fleurs au monument aux morts, un acte symbolique accompli par le gouverneur de la province du Guéra, Mahamat Tougou Tchohimi, en présence du Com Zone Hafiss Erdey. Le défilé des forces de défense et de sécurité a ensuite pris place, marquant la détermination du pays à préserver sa souveraineté et sa sécurité.



La cérémonie a rassemblé une foule imposante, avec la participation active de l'armée nationale tchadienne, la gendarmerie nationale, la garde nationale et nomade du Tchad, la Police nationale, la Police municipale, ainsi que les retraités militaires et anciens combattants. Cette diversité de participants reflète l'unité et la fierté du peuple tchadien envers son histoire et son indépendance.