Tchad : Mongo sous la brume de poussière

Depuis ces deux derniers jours, la province du Guéra est couverte d'une brume de poussière. À Mongo, chef-lieu de la province du Guéra, cette situation conduit la population à porter des vêtements de protection et des masques contre la poussière et le froid.



Les motocyclistes et les véhicules roulent à une vitesse limitée, parfois avec des phares pour éviter les accidents routiers. Ce phénomène est observé chaque année et surtout en cette période de février, ce qui n'est pas sans conséquence sur la vie de la population.



Chaque année, au moins de février, l'on constate une réduction de la visibilité. Une personne âgée nous fait savoir que dans le passé, lorsqu'on assistait à un changement brusque de climat, cela correspondait à la phase de récolte de beréberé qui se dégénère à travers la fraîcheur. L'explication météorologique se penche sur un changement progressif de saison.



Plusieurs provinces du Tchad sont touchées par ce phénomène, surtout en cette période.