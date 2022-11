Tchad : Moov Africa exprime sa compassion aux sinistrés des inondations

La remise de ce don alimentaire et de matériels logistiques s’est déroulée au cours d'une cérémonie conjointement présidée par le Directeur Général de la Solidarité Nationale KAOUDE Israël et du Directeur Général de MOOV AFRICA TCHAD, MOHAMMED DKHISSI. Cette assistance alimentaire et logistique est composée de moustiquaires imprégnés, de couchages, de bâches, de sacs de mais, de couvertures et de cartons de savon.



MOOV AFRICA, entreprise citoyenne à travers cette assistance exprime sa compassion et son soutien aux sinistrés pour atténuer un tant soit peu leurs souffrances. Pour le Directeur Général de MOOV AFRICA TCHAD MOHAMMED DKHISSI, en participant à l’effort collectif, MOOV AFRICA souhaite exprimer sa compassion à la population et reste toujours proches de ses abonnés qui traversent de durs moments en cette période.