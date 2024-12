Tchad : Moov Africa lance sa méga promo de fin d'année avec un tirage grandiose

Six gagnants ont été tirés au sort lors de cette première semaine, remportant soit une voiture, soit l'une des motos mise en jeu. L'huissier de justice, Me. Manyedebaye Aser, chargé de la certification de l'opération, a souligné l'importance de respecter les règlements du jeu établis par Moov Africa. Selon l'article 4, chaque participant peut gagner une seule fois pendant la période du jeu.



L'article 7 stipule que les lots gagnés restent disponibles pendant sept jours calendaires après notification au gagnant, tandis que l'article 8 prévoit que les gagnants injoignables après cinq tentatives d'appel seront remplacés par les suivants sur la liste.



Gossenadji Etienne, responsable de la méga promo cadeaux, a expliqué que pour être éligible, les participants doivent souscrire à un forfait Katir via *111# *800# d'une valeur minimale de 2000 FCFA, ou envoyer un SMS au 555 pour un coût de 100 FCFA par SMS.