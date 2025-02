Tchad : Moov Africa récompense les gagnants lors de la dernière remise par la Méga Promo KDO de fin d'année 2024

Gossenadji Étienne chef du projet promo kdo, a édifié l'assistance sur le mécanisme de jeu. " Pour être éligible, il faut souscrire à un forfait kattir ( Voix et internet) à 2000F et plus , via le menu *111# ou le menu *800# ou envoyer un SMS au 555, qui coûte 100 F.



L’huissier de Justice, Aser Manyedebaye, a mis l'accent sur l'importance de respecter les règlements établis dans le cadre de ce jeu, notamment les articles 4 et 7.



Directeur Général de Moov Africa, n'a pas caché sa satisfaction. « Avec plus de 7 millions d'abonnés, cela est un motif de satisfaction » , indique-t-il avant de saluer la confiance de ses abonnés.