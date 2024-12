Tchad : Moov Africa récompense six gagnants avec des motos dans le cadre de la PROMO KDO 2024

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée dans le cadre du Festival Dary. Parmi les lauréats figuraient des résidents de N’Djamena ainsi que des provinces, notamment des villes de Koumra, Djidada et Bokoro.



Une promotion pour fidéliser la clientèle



Gossenadji Étienne, responsable du projet Méga Promo Cadeaux, a rappelé les conditions de participation. Pour tenter sa chance, il suffit de souscrire à un forfait Kattir via *111# ou *800# pour un montant minimum de 2000 FCFA, ou d’envoyer un SMS au 555 pour 100 FCFA par message. Cette initiative vise à fidéliser les clients de Moov Africa tout en offrant des récompenses attractives.



Des témoignages enthousiastes



Les gagnants ont exprimé leur joie et leur surprise après avoir été contactés par le centre d’appels 4040. Ils ont encouragé les autres abonnés à participer à cette promotion, qualifiée d’opportunité à ne pas manquer.



« Nous avons lancé la promo le 4 novembre 2024, et elle prendra fin le 20 janvier 2025 », a précisé Gossenadji Étienne. « Au total, 16 motos, dont 8 pour hommes et 8 pour dames, ainsi qu’une superbe voiture Toyota Delta, sont en jeu. »