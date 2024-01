Tchad : Moscou envoie un message important à Ndjamena à travers son ambassadeur

En plus du message officiel, les deux personnalités ont saisi cette opportunité pour discuter de plusieurs sujets d'intérêt commun. Cette audience a permis d'approfondir les relations diplomatiques entre le Tchad et la Russie et de renforcer leur coopération dans divers domaines.



Cette rencontre témoigne de l'importance accordée par les deux pays à leurs relations bilatérales et illustre leur volonté mutuelle de promouvoir une coopération mutuellement bénéfique.