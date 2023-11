Tchad : Moundou accueille un nouveau projet pour l'Empowerment des Femmes

Le Secrétaire Général du Département de Lac Wey, Tordjibaye Ngaourba, a présidé le lancement d'un projet pour renforcer les capacités des femmes prédicatrices à Moundou, le 29 novembre. Ce projet, soutenu par le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques (CSAI), le Centre d’Insertion des Filles en Déperdition Scolaire (CIFDES) et financé par l’UNFPA, vise à soutenir les femmes prédicatrices et celles transformant des produits locaux dans leurs activités génératrices de revenus et la promotion de la santé reproductive.



La présidente du CIFDES, Madame Djimet Catherine, a souligné l’importance de cette initiative pour l'autonomisation et la cohésion sociale des femmes dans le Logone Occidental. L'Imam Mahamat Tahir Abdel Mahamoud Abas a encouragé les femmes à acquérir des connaissances, en rappelant qu'une femme éduquée contribue à l'éducation d'une nation. Le Secrétaire Général a insisté sur l'importance de l'engagement des femmes pour atteindre les objectifs du projet, espérant qu'il renforcera l'autonomisation des femmes et le développement de la province.