Tchad : Moundou brille de mille feux grâce à la centrale électrique bio-comestible

Cette centrale à gaz d’une capacité de 4,6 KVA dont les travaux ont été exécutés par la société DENALI sur financement du gouvernement tchadien à un montant de près de 6 milliards de FCFA est située à une dizaine de Kilomètres au nord de la ville de Moundou. Accueillant le DG et sa suite, le représentant du directeur de la société DELALI, Mahamat Ali, a fait savoir que cette centrale dispose d’une capacité suffisante pour alimenter la ville de Moundou.



Dans son intervention, le gouverneur de la province du Logone Occidental, Ibrahim Ibni Oumar Mahamat Saleh, s’est réjouit de la phase pilote en cours de ce projet qui a donné un résultat bien que provisoire pourtant bien probant. Il en a profité pour remercier les autorités de transition avec à leur tête le Général Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la transition qui, lors de sa dernière visite à Moundou, a ordonné la concrétisation le plutôt possible de ce projet devant donné lumière et surtout booster la vie économique de la capitale économique du Tchad.



La clé a été remis par le responsable de DELALI au gouverneur du Logone Occidental qui a son tour l’a remis au directeur national de la SNE qui lui a son tour a remis au chef d’exploitation de la SNE de la ville de Moundou. Le Général Ramadan Erdougou s’est réjoui de cette centrale qui est une première au Tchad et qui vient soulager la population de Moundou qu’il exhorte à payer les quittances pour le bon fonctionnement de cette unité qui est une fierté non seulement pour la ville de Moundou, mais pour le Tchad entier.



Depuis un mois, la ville de Moundou est alimentée en électricité 24/24 sans interruption, grâce à la centrale électrique bio comestible gaz et gasoil, un ouf de soulagement pour les populations qui depuis ce temps, ont laissé reposer les groupes électrogènes.