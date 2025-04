Tchad : Moundou se mobilise avec une opération de nettoyage au marché à mil

Une opération de nettoyage du marché à mil de Moundou a été lancée le 5 avril 2025 à Moundou, en présence du préfet du département du Lac Wey, Ahmed Oumarou Djibrillah, et du maire, Djékaoussem Elon Bondo. Cette initiative, portée par la plateforme des associations Lossi Gue Madji, vise à rendre cet espace public plus propre et plus vivable pour tous les usagers. Armés de pelles, râteaux, balais et tricycles, ces hommes et femmes engagés de la plateforme d'associations se sont mobilisés dès 6 heures du matin pour nettoyer l'espace public, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de vie des usagers. Cette action s'inscrit dans un effort collectif visant à améliorer le cadre de vie du marché.



Le préfet du département de Lac Wey, Ahmed Oumarou Djibrillah, qui a pris part à l’opération, a exprimé sa profonde déception concernant l'état d'insalubrité du marché. Il s’est dit préoccupé par les conditions dans lesquelles les commerçants et les clients évoluent quotidiennement. Le maire de la ville de Moundou, Djékaoussem Elon Bondo, a remercié la plateforme Lossi Gue Madji pour cette action citoyenne qui aide à débarrasser le marché des déchets nuisibles à la fois à l'image de la ville et à la santé publique.



En marge de cette opération, l’exécutif communal de la ville de Moundou a également lancé les travaux de réalisation de forages d’eau dans plusieurs endroits stratégiques de la commune. Le maire a expliqué que cette initiative vise à améliorer l'accès à l'eau potable pour tous les habitants et à soutenir le développement durable de la ville de Moundou.