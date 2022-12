Tchad : Mounira Mitchala annonce un concert géant pour la fraternité, l’unité et la paix

L'artiste tchadienne Mounira Mitchala a animé un point de presse ce 21 décembre, pour annoncer son concert géant pour la fraternité, l’unité et la paix, à l'ONAMA le 30 décembre 2022. Mounira Mitchala dit que le projet initial n'a pas été vidé de son sens profond, mais sa configuration a été révisée.



« La fraternité est la force qui unit la famille nucléaire, c'est ce gène qui définit la fratrie et au-delà de cette appréhension, on a tous entendu dire un jour : tu es ma sœur d'une autre mère. Nous tous ici, nous sommes sœurs et frères d'une autre mère. Pourquoi cette réalité ne se traduit pas dans la vie publique et n’apporte pas l'amour dans les cœurs de nos concitoyens ? La fraternité exige d'avoir du respect et de l'amour pour son prochain », explique l’artiste.



Le concert prévu le 30 décembre 2022 vise à porter le témoignage profond de cette pensée que Mounira Mitchala partage avec la population tchadienne sans exception. « Nous sommes aujourd'hui à une période déterminante de la vie de notre pays et chacun a le devoir de manifester son amour pour cette terre qui nous a vu naître, vu naître nos parents et nos arrières grands parents », insiste-t-elle.



Pour elle, tant que la profondeur de la fraternité n'est pas partagée et vécue par les Tchadiens, tout ce que nous projetterons ne sera que vanité. La place de la femme dans la société doit être restaurée pour lui permettre d'exprimer sa force, son amour, son inspiration et sa créativité, afin d'embellir nos vies et mettre de la joie, et surtout la paix dans nos cœurs et nos vies, estime Mounira.



Le concert aura lieu à la grande salle de spectacle de l'ONAMA à 15 heures, pour la bonne vibration dans les cœurs.