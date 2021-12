Tchad : Moussa Adoum Moussa, désormais président par intérim du CONITE

Le Conseil national des importateurs, exportateurs et transitaires (CONITE) a un nouveau président par intérim en la personne de Moussa Adoum Moussa.



Selon le secrétaire général de bureau sortant Mahamat Nour Abakar, par ordonnance au pied de la requête n°116/PTCINDJ/2021, le Tribunal de commerce de N'Djaména, en date du 26 novembre 2021, a ordonné qu'il préside la destinée du CONITE afin d’organiser l'assemblée générale élective. Il devra gérer les affaires courantes.



« Nous demanderons à tous les importateurs, transitaires, investisseurs, industriels et exportateurs affiliés au CONITE et à tous nos partenaires de collaborer avec le président Moussa Adoum Moussa pour la bonne marche de l'organisation », exhorte le secrétaire général du bureau sortant.



Tout acte posé par quiconque sans mandat

expresse de l'actuel président est nul et de nul effet, prévient-il.