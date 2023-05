Tchad : Moussa Ali, victime d'une courbure de la jambe, a été admis au bloc opératoire

Le chirurgien Abdoul Abdel-Malick, chef du service Orthopédie-Traumatologie, a confirmé que l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine avait reçu le courrier de H5 Academy le 22 avril, concernant la prise en charge d'un patient âgé de 23 ans résidant à Sido Sud. Son équipe a effectué une radiographie le 1er mai.



L'examen de la jambe gauche a révélé une fracture de deux os, nécessitant une intervention chirurgicale, effectuée le jeudi 4 mai, qui a permis la taille des os et la réduction de la fracture pour remettre la jambe dans l'axe anatomique. Le chirurgien rassure également que Moussa Ali pourrait être libéré dès la semaine prochaine.



Abdoul Abdel-Malick a expliqué que son hôpital manquait de scanner, ce qui limitait ses capacités. Il estime que ce genre de cas est souvent envoyé à l'étranger pour être traité, bien que des médecins compétents et bien formés soient présents localement.



Abdoul Abdel-Malick affirme : "si on essaie de revoir cet aspect, nous pourrons bien prendre en charge beaucoup de cas dans notre structure sanitaire, et c'est pour le bien de la population."



Le coordinateur de H5 Academy, Mahamat Hassane Moustapha, indique que la mission de son institution est le bien-être social, et en tant qu'être humain, il est normal de venir en aide aux personnes en détresse.