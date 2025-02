TCHAD Tchad : Moussafoyo célèbre l'intronisation de son nouveau chef de canton, Sa Majesté Tigalnabaye Naré Marc

Alwihda Info | Par Elwood Dk - 28 Février 2025



Sa Majesté Tigalnabaye Naré Marc a été intronisé chef de canton de Moussafoyo lors d'une cérémonie riche en couleurs et en traditions, marquant le début d'une nouvelle ère pour la communauté.



Le 28 février 2025 restera gravé dans les mémoires des habitants du canton de Moussafoyo. Ce jour solennel a marqué l'intronisation officielle de Sa Majesté Tigalnabaye Naré Marc en tant que Chef de Canton, l'intégrant ainsi dans le cercle des 32 chefs de canton de la province du Moyen-Chari. La cérémonie s'est tenue en présence de personnalités éminentes, dont Oumar Ali Nanina, Préfet du département du Barh-Kôh, qui a présidé l'événement. Le Président des Chefs de Canton de la province, Masra Kouroua Nague, a également honoré cette célébration historique de sa présence. Dans un discours empreint de sagesse, Masra Kouroua Nague a salué l'ascension de son jeune frère au trône traditionnel, l'exhortant à incarner la paix et le développement : "Le chef est avant tout un père pour son peuple. Il doit savoir rassembler, écouter et guider avec justice et bienveillance." Le Préfet Oumar Ali Nanina a demandé au nouveau chef de canton de s'engager à travailler avec loyauté et détermination pour le bien-être des populations : "Vous devez restaurer un climat de paix durable, renforcer la cohésion sociale et promouvoir le développement socioéconomique de notre canton."

Engagement de Sa Majesté Tigalnabaye Naré Marc

Sa Majesté Tigalnabaye Naré Marc a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui, promettant d’être un chef rassembleur : "Je me mets au service de mon peuple avec humilité et détermination. Nous devons marcher ensemble vers le progrès, dans la paix et la cohésion sociale." La cérémonie, riche en émotions, a été animée par des danses folkloriques du terroir. Des groupes de danseurs ont exécuté des chorégraphies Sara Kaba au rythme des tambours, symbolisant l’unité et la continuité des traditions ancestrales. L'événement s'est clôturé par la remise de cadeaux traditionnels en signe de respect et de bénédiction pour le règne de Sa Majesté. Le 28 février 2025 restera gravé dans les mémoires des habitants du canton de Moussafoyo. Ce jour solennel a marqué l'intronisation officielle de Sa Majesté Tigalnabaye Naré Marc en tant que Chef de Canton, l'intégrant ainsi dans le cercle des 32 chefs de canton de la province du Moyen-Chari.La cérémonie s'est tenue en présence de personnalités éminentes, dont Oumar Ali Nanina, Préfet du département du Barh-Kôh, qui a présidé l'événement. Le Président des Chefs de Canton de la province, Masra Kouroua Nague, a également honoré cette célébration historique de sa présence.Dans un discours empreint de sagesse, Masra Kouroua Nague a salué l'ascension de son jeune frère au trône traditionnel, l'exhortant à incarner la paix et le développement :Le Préfet Oumar Ali Nanina a demandé au nouveau chef de canton de s'engager à travailler avec loyauté et détermination pour le bien-être des populations :Sa Majesté Tigalnabaye Naré Marc a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui, promettant d’être un chef rassembleur :La cérémonie, riche en émotions, a été animée par des danses folkloriques du terroir. Des groupes de danseurs ont exécuté des chorégraphies Sara Kaba au rythme des tambours, symbolisant l’unité et la continuité des traditions ancestrales.L'événement s'est clôturé par la remise de cadeaux traditionnels en signe de respect et de bénédiction pour le règne de Sa Majesté.





Dans la même rubrique : < > Religion : 8ᵉ Convention Universelle de la Vraie Église de Dieu au Tchad Tchad : Mao accueille son nouvel exécutif communal, Alifé Mahadi Ali Alifeï à la tête de la commune Tchad : Le Guéra se mobilise pour une SENAFET/JIF 2025 mémorable à Mongo Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)