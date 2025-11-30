Tchad - Moussoro : Célébration de la 35ᵉ Journée de la Liberté et de la Démocratie

La cérémonie était présidée par le Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Barh El Gazel, M. Abdel Aziz Tchanglang Tokama.







L'événement, tenu en hommage aux acquis démocratiques du Tchad depuis 35 ans, a été marqué par deux moments forts :



Le dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts, un geste solennel de reconnaissance envers ceux qui ont contribué à l'avènement de la liberté et de la démocratie. Le défilé militaire et civil, témoignage de l'unité des forces vives de la province et de leur attachement aux valeurs républicaines.





Cette commémoration nationale réaffirme l'importance de cette date historique dans l'évolution politique du Tchad.

