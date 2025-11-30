Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad - Moussoro : Célébration de la 35ᵉ Journée de la Liberté et de la Démocratie


Alwihda Info | Par Adoum Mbaidoua NGaba - 1 Décembre 2025


Moussoro, chef-lieu de la province du Barh El Gazel, a servi de cadre à la cérémonie marquant la 35ᵉ édition de la Journée de la Liberté et de la Démocratie, à l'instar des autres provinces du pays.


Tchad - Moussoro : Célébration de la 35ᵉ Journée de la Liberté et de la Démocratie


 

La cérémonie était présidée par le Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Barh El Gazel, M. Abdel Aziz Tchanglang Tokama.

 

L'événement, tenu en hommage aux acquis démocratiques du Tchad depuis 35 ans, a été marqué par deux moments forts :

  1. Le dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts, un geste solennel de reconnaissance envers ceux qui ont contribué à l'avènement de la liberté et de la démocratie.

  2. Le défilé militaire et civil, témoignage de l'unité des forces vives de la province et de leur attachement aux valeurs républicaines.



Cette commémoration nationale réaffirme l'importance de cette date historique dans l'évolution politique du Tchad.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 30/11/2025

Dr Issakha Tidjani Djimet : Un Expert de terrain et administrateur au service de la recherche d’excellence

Dr Issakha Tidjani Djimet : Un Expert de terrain et administrateur au service de la recherche d’excellence

Tchad : Clôture de la 11ᵉ édition du Novembre Numérique à WenakLabs, N’Djamena Tchad : Clôture de la 11ᵉ édition du Novembre Numérique à WenakLabs, N’Djamena 30/11/2025

Populaires

RCA : Cérémonie de montée en puissance des FACA – Passage sous le drapeau et remise de diplômes

30/11/2025

Comores : MEDays 2025 – Le Président Azali Assoumani appelle à un nouvel ordre mondial plus juste et solidaire

30/11/2025

Tchad : Au Mandoul, une cérémonie de reconnaissance annoncée en l’honneur du chef de l'État

30/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 28/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? 28/11/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter