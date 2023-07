Tchad : Moyalbaye Ndordji engage le parti UDJT pour un avenir meilleur

Les membres des bureaux fédéral provincial, départemental, communal et des arrondissements ont été officiellement investis dans leurs fonctions par le Président national.



Moyalbaye Ndordji a rappelé que l'UDJT est un parti très jeune qui s'engage à lutter de manière efficace pour la paix, la justice, l'égalité, la liberté et le développement. Il a également souligné que le parti n'est pas une formation alliée ou satellite, mais qu'il a pour objectif de travailler pour un avenir meilleur au Tchad, au bénéfice de tous les Tchadiens, sans exclusion.



Le président a ainsi demandé à tous les militants installés de faire preuve de loyauté, d'abnégation, de respecter les statuts du parti et de se conformer aux lois de la République.



Moyalbaye Ndordji a exhorté les militants à se débarrasser de toute crainte et à combattre toute forme d'intimidation susceptible de compromettre le bon fonctionnement du parti.