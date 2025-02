Tchad - Moyen-Chari : L'association Tyrannus renforce son action humanitaire et appelle à la synergie

L'Association d’action humanitaire et de Développement Durable, abrégée Tyrannus, a organisé le 22 février une journée d’information pour présenter officiellement ses actions humanitaires dans la province du Moyen-Chari. Cet événement marque une étape significative dans l'évolution de l’organisation, récemment reconnue par les autorités tchadiennes comme une association nationale.



L'objectif de cette rencontre était de faire connaître l'Association Tyrannus à l’opinion publique, aux médias et aux partenaires stratégiques. Depuis sa création en juillet 2022, Tyrannus s'est engagée dans des initiatives en faveur de la protection de l’enfance, du développement communautaire, de l'éducation et de la préservation de l'environnement. La reconnaissance officielle obtenue en septembre 2024 permet à l'association de renforcer son impact par des collaborations avec des acteurs locaux et internationaux.



Lors de cette journée, le Coordinateur de l'association, Loubana Doukam, a souligné l'importance de l'engagement collectif, appelant à une synergie d'actions entre les Organisations de la Société Civile (OSC) présentes. « Notre engagement ne s’arrête pas ici. Nous devons unir nos forces pour construire un avenir plus solidaire et inclusif. C’est ensemble que nous ferons la différence », a-t-il déclaré. Loubana Doukam a également insisté sur la nécessité de redynamiser les interventions sur le terrain pour répondre efficacement aux défis sociaux et environnementaux.



Les échanges constructifs ont permis de mettre en avant les réalisations majeures de Tyrannus depuis sa création, ainsi que ses perspectives d'avenir. Les thèmes abordés comprenaient la protection de l’enfance, le développement communautaire, l’éducation et la préservation de l’environnement, avec un accent sur l'intensification des actions pour un impact durable sur les communautés locales.



Cette journée d’information a été un catalyseur de mobilisation et de partenariat. Les participants ont salué cette initiative et exprimé leur volonté de renforcer leur collaboration avec l'association Tyrannus pour faire face aux défis humanitaires et environnementaux au Tchad.