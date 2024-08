Tchad - N'Djaména : Le Parti Républicain lutte contre l'analphabétisme numérique et offre des perspectives d'avenir à la jeunesse

Mbaitoubam Bruno, secrétaire général (SG) du parti le Républicain a déclaré dans son discours que son parti a apporté sa pierre angulaire du développement à la nation en initiant la formation en informatique pour renforcer la compétence essentielle dans le monde moderne. Cette formation en informatique était initiée pour doter les jeunes de compétences pratiques qui leur ouvriront les portes de l’emploi pour que ces jeunes contribuent efficacement au développement, a affirmé le SG du parti Républicain. Il a par ailleurs indiqué que l'analphabétisme reste un obstacle majeur au développement. C’est pourquoi le but de cette formation est de lutter contre l’analphabétisme numérique, a t-il poursuivi.



Lors de cette cérémonie, le représentant des bénéficiaires, Ahamt Hudyar Obei, aux noms des bénéficiaires, a présenté sa gratitude au président du parti le républicain d'avoir initié cette formation en informatique aux 400 jeunes. Il a ajouté que cette formation en informatique ouvre des opportunités autrefois inaccessibles et permet à la jeunesse tchadienne d'être compétitive et de se positionner sur la scène mondiale.



Le président du parti le républicain, Sadam Ali Ahmat, a dans son allocution déclaré que la bourse offerte en informatique, vise à contribuer au travail accompli par les acteurs politiques, les acteurs de la société civile et les anciens présidents du Tchad. Sadam Ali Ahmat a exhorté les bénéficiaires à se mettre dignement au travail pour leur vie plutôt que de se lancer dans les pratiques mal saines. Le président du parti Républicain a enfin souligné que le gouvernement de la 5e République prône la paix et que les jeunes doivent être des ambassadeurs de la paix.