Tchad - N’Djaména : Les mathématiques au service du développement, la CIMAD en débat

La capitale tchadienne, N’Djaména, s’est muée en un véritable pôle d’échange scientifique. La Faculté des sciences exactes et appliquées de l’Université de N’Djaména accueille depuis quelques jours la Conférence Internationale sur les Mathématiques et leurs Applications dans les Pays en Voie de Développement (CIMAD).



Cette conférence, qui fait suite à une formation intensive organisée par l’école CIMPA, rassemble des chercheurs et des experts de renommée internationale, venus partager leurs connaissances et leurs expériences. L’objectif est clair : mettre les mathématiques au service du développement des pays en voie de développement, en trouvant des solutions innovantes aux défis auxquels ils sont confrontés.



Le président de l’Université de N’Djaména, Pr Mahamat Saleh Daoussa Haggar, a souligné l’importance cruciale des mathématiques dans un monde en constante évolution. Selon lui, les mathématiques constituent un outil indispensable pour faire face aux défis complexes auxquels sont confrontés les pays en développement, tels que le changement climatique, les crises sanitaires et la pauvreté.



Les participants à cette conférence auront l’occasion de discuter de sujets variés, tels que la modélisation des phénomènes naturels, l’optimisation des ressources, le développement de nouvelles technologies et l’amélioration des systèmes éducatifs. Les échanges entre chercheurs africains et internationaux devraient permettre de renforcer les collaborations et de favoriser l’émergence de projets de recherche communs.



Cette conférence est une opportunité unique pour le Tchad de se positionner comme un acteur majeur dans le domaine de la recherche mathématique en Afrique. Elle témoigne de la volonté du pays de promouvoir l’excellence scientifique et de contribuer à la résolution des problèmes auxquels fait face le continent.