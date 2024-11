Tchad - N'Djaména : l'avenue Félix Malloum au cœur d'une vaste opération de salubrité

Sur instruction de Madame le Maire de N'Djamena, Bartchiret Fatimé Zara Douga, la Direction Technique de la ville de N'Djamena a lancé, le 30 octobre 2024, une grande opération de salubrité et de colmatage sur l'avenue Félix Malloum.



Objectifs de l'Opération

Cette initiative s'inscrit dans une série d'actions d'assainissement mises en place par la Direction de l'Assainissement et de la Santé. Les principaux objectifs de cette opération sont :

Nettoyer les espaces publics pour améliorer l'esthétique de la ville.

Colmater les routes afin d'assurer une meilleure circulation et sécurité des usagers.

Sensibiliser la population à l'importance de maintenir un environnement propre et sain.



Importance de l'Avenue Félix Malloum

L'avenue Félix Malloum, étant l'une des artères principales de N'Djamena, bénéficie d'une attention particulière dans le cadre de cette opération. En revitalisant cette zone, la municipalité vise à améliorer le cadre de vie des habitants et à promouvoir des pratiques d'hygiène et d'assainissement.





Cette opération de salubrité est un pas important vers un N'Djamena plus propre et plus sain. Elle reflète l'engagement des autorités municipales à améliorer la qualité de vie des citoyens tout en sensibilisant la communauté à la responsabilité collective de préserver l'environnement.