Tchad : Nadifa Narebaye, une passionnée de la promotion culturelle au service de l'ONPTA

En 2020, Nadifa Narebaye a été directrice de communication et de l'information à la Maison de Patrimoine Culturel du Tchad. De 2019 à 2020, elle a été manager à l'entreprise Tchad Récréatif. Entre 2013 et 2018, elle était responsable du Lounge Hôtel La Résidence. Elle a également géré la direction commerciale de Balai Magique en 2013-2014.



Nadifa Narebaye apporte ainsi une expérience significative au sein de l'ONPTA et devrait contribuer à la promotion et au développement du tourisme au Tchad.