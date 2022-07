Tchad : Naïr Abakar galvanise les finalistes du championnat pour les compétitions africaines

Au nom du Comité de normalisation (CONOR), le vice-président Naïr Abakar a rendu un vibrant hommage aux entraîneurs et éducateurs sportifs pour leur investissement ayant permis de transmettre l'esprit de compétition aux joueurs.



"Malgré les deux années d'absence de championnat, le niveau était au rendez-vous, la qualité technique l'était aussi et tout le mérite revient aux entraîneurs mais aussi aux joueurs qui se sont donnés corps et âmes pour être là", a affirmé Naïr Abakar.



Considéré comme le personnage clé dans la réussite de cette relance du football qui a suscité un engouement national, Naïr Abakar a rassuré les deux équipes de la disponibilité du Comité de normalisation à les accompagner pendant les compétitions africaines afin qu'elles puissent représenter dignement et valablement le Tchad.



Elect Sport représentera le Tchad à la Ligue des champions africaine tandis qu'AS Santé Abéché entrera en compétition pour la Coupe de la confédération africaine.



Le président du club Elect Sport, Mahamat Tahir Orozi, a salué la combativité des joueurs de l'équipe.



La cérémonie a eu lieu en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, du maire de la ville de N'Djamena et du président du Comité olympique et sportif tchadien (COST).