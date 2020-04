Tchad - Nécrologie : décès de la grand-mère du journaliste Abba Ali Kaya

Alwihda Info a appris avec beaucoup de tristesse, en ce 1er jour de Ramadan, le décès de la grande-mère de notre frère, confrère, et grand-frère, Abba Ali Kaya.



Le décès est survenu ce jour de vendredi vers 04 heures du matin à N’Djamena.



Dans cette douloureuse nouvelle, la rédaction d'Alwihda Info présente ses condoléances à Abba Ali Kaya, à ses frères et sœurs, à ses enfants dans leur ensemble, à la famille et aux proches.



À la famille éplorée, que Dieu fasse patience des émotions, et qu’Allah accepte la défunte en sa sainte miséricorde en lui ouvrant les portes du paradis céleste.



“À Dieu nous sommes, et c’est toujours vers lui seul que nous revenons".



Djimet Wiche Wahili