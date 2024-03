Tchad- Nettoyage citoyen : Les femmes de Bébédjia montrent l'exemple

Rokoule Nekian Brigitte, présidente de la Plate-forme des femmes de Bébédjia, a déclaré que leur présence dans la fonction publique exigeait que la propreté et la beauté des bâtiments publics de Bébédjia soient une priorité absolue. Elle a expliqué que cette opération de nettoyage était organisée par l'Union des femmes pour le développement de la Nya dans le cadre d'un effort plus large visant à promouvoir l'hygiène et la salubrité à Bébédjia et à lutter efficacement contre diverses maladies.



Au cours de cet événement, Rokoule Nekian Brigitte a également invité ses sœurs de Bébédjia à respecter les règles d'hygiène de base dans leurs maisons et à prendre des précautions pour éviter la contamination des aliments. Elle a également mentionné que son équipe envisageait de poursuivre cet effort de nettoyage dans d'autres quartiers de Bébédjia, et a encouragé d'autres associations et organisations à faire de même afin de maintenir la propreté dans toutes les institutions publiques de la ville.