New Star FC a arraché un match nul (1-1) contre As-Santé FC, lors de l'ultime journée de la première division de football de la ligue provinciale de Barh El Gazel, le 27 février 2024, au stade municipal de Moussoro. Au cours d'une rencontre électrisante, New Star FC a scellé son destin en décrochant un match nul crucial (1-1), face à AS-SANTÉ, lors du championnat provincial de Moussoro.



Ce résultat a hissé New Star au sommet, lui conférant le titre très convoité le 27 février 2024, au stade municipal de Moussoro. Mahamat Saleh, l'étoile brillante de New Star, s'est distingué en transformant de manière spectaculaire un penalty décisif, prenant le gardien adverse à contre-pied.



De l'autre côté, Abakar Adoum, de l'équipe AS-SANTÉ, a inscrit un but mémorable, ajoutant à l'intensité de ce duel épique. Cette confrontation a couronné New Star FC, champion incontesté de la saison 2023-2024, avec un total impressionnant de 35 points au classement.



Dans une explosion d'émotions, le match nul, synonyme de victoire pour New Star FC, a provoqué une joie indescriptible parmi les supporters. Les fidèles du club ont inondé les rues, chantant des hymnes de victoire et agitant avec fierté les couleurs de leur équipe. Leur support indéfectible a été un pilier essentiel dans l'ascension triomphale de New Star FC, au titre de champion de la saison 2023-2024.