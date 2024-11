Tchad : Nguelet Colombe reconduit à la tête de la Fédération Tchadienne de Tir à l’Arc lors de la 3ᵉ Assemblée Générale Élective

La Fédération Tchadienne de Tir à l’Arc (FETTA) a tenu sa 3ᵉ Assemblée Générale Élective ce samedi 16 novembre 2024 à la Maison des Médias du Tchad. Prévue initialement pour 2022, cette session a été retardée de deux ans en raison de contraintes budgétaires. La précédente assemblée s’était déroulée en 2018. Lors de cette réunion, les membres ont reconduit, par acclamation, l’équipe dirigeante précédente, avec à sa tête M. Nguelet Colombe, qui a été réélu président.



Dans son discours d’ouverture, M. Loumgué Nganansou, Directeur du Sport de Haut Niveau, représentant le ministre de la Jeunesse et des Sports, a salué les performances de la FETTA depuis sa création en 2005. “La FETTA figure parmi les meilleures fédérations sportives du Tchad grâce à ses exploits. Nous espérons voir cette fédération aller de l’avant dans l’agenda 2024-2028, notamment si les Conventions d’Objectif, comme promis par le Chef de l’État pour le budget 2025, sont honorées. Je suis convaincu qu’en 2028, les archers tchadiens représenteront le pays aux Jeux Olympiques de Los Angeles”, a-t-il déclaré. Il a également exhorté les autres fédérations sportives à organiser leurs assemblées générales, particulièrement celles dont les mandats sont dépassés, afin de régulariser leurs situations.



Le président réélu, Nguelet Colombe, a exprimé sa gratitude envers le Comité Olympique et Sportif Tchadien (COST) pour son soutien. Il a toutefois mis en lumière les défis auxquels la fédération fait face, notamment les difficultés financières, le manque de sponsors et l’absence d’infrastructures adaptées. Les entraînements se déroulent actuellement au stade Olympafrica, près du rond-point Gazelle d’Habbena, dans des conditions qu’il a qualifiées de risquées.



Nguelet Colombe a également déclaré que le tir à l’arc reste, à ce jour, le seul sport tchadien qui apporte une fierté tangible au pays grâce aux résultats obtenus. Il a invité les délégués des ligues provinciales à établir des partenariats avec les entreprises locales pour promouvoir la discipline. Par ailleurs, il les a encouragés à soumettre des propositions de plans de développement spécifiques à leurs régions pour contribuer à l’essor de ce sport à l’échelle nationale.



Avec cette nouvelle équipe dirigeante, la FETTA espère poursuivre sa dynamique de progression et préparer ses athlètes pour les compétitions internationales à venir.