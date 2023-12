Tchad - Niger: Le Premier ministre du Niger reçu par le Président tchadien Mahamat Idriss Déby

D’après le gouvernement du Niger, « les échanges entre les dirigeants ont porté sur le renforcement de l'amitié de longue date entre le Niger et le Tchad, deux pays confrontés à des défis sécuritaires et économiques similaires du fait de leur frontière commune ».



Et « la délégation nigérienne a réitéré la volonté du Niger de collaborer étroitement avec son voisin tchadien dans divers domaines clés pour accélérer leur développement mutuel, en faisant front commun face aux menaces régionales ».

D’après Niamey, « l’autre point de la discussion entre le Chef de l’Etat et son hôte a porté sur la situation politique au Niger, avec en toile de fond, l’évolution des pourparlers en cours avec la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) ».



Ndjamena a souligné que « le Chef de l’Etat et son hôte ont échangé sur la coopération bilatérale et le renforcement des liens d'amitié entre le Tchad et le Niger ainsi que la situation politique à Niamey, avec l'évolution des pourparlers avec la Cédéao ».