Tchad-Niger : l’Université de N’Djamena signe une convention avec l’université de Diffa

La cérémonie de signature a eu lieu ce 17 mars 2022 à N'Djamena en présence des ministres de l’enseignement supérieur du Tchad et du Niger, du président de l’université de N’Djamena, du recteur de l’université de Diffa, des directeurs généraux et des enseignants chercheurs du Tchad et du Niger.



La convention vise à promouvoir la qualité de l’enseignement supérieur public au Tchad et au Niger. Le ministre de l’Enseignement supérieur du Tchad, Dr. Ali Waïdou, a souligné que cette signature est importante parce qu’il s’agit d’un début d’intégration des universités autour du bassin du lac Tchad. Vu les problèmes vitaux, environnementaux et sécuritaires qui se posent dans ce bassin, il est capital que les chercheurs unissent leurs efforts pour proposer des solutions durables aux problèmes, a-t-il dit.



Selon le ministre tchadien, cet accord permettra aux universités de travailler dans un cadre juridique sein, permettant les mobilités des chercheurs et étudiants.



Dr. Mamoudou Djibo, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du Niger a indiqué que le Bassin du Lac Tchad et le Sahel sont deux régions où les populations subissent les exactions liées à l’extrémisme violent et les affres des impacts du changement climatique.



Le ministre de poursuivre qu’il est « urgent de soutenir les synergies qui se développent entre les institutions de formation et de recherche pour le bien-être des populations ».



« Ainsi donc, il s’agit pour nous aujourd’hui, de formaliser le partenariat entre l’université de N’Djamena et l’université de Diffa et autoriser la création de l’École doctorale, pour impulser cette dynamique devenue nécessaire et urgente de recherche/développement et permettre ainsi, aux deux universités de continuer à la recherche de solution et à l’élaboration des outils d’aide aux prises des décisions politiques, pour le bien être des populations de nos pays respectifs », a-t-il conclu.