Tchad : Nominations au Ministère de l'Action Sociale, de la Solidarité Nationale et des Affaires Humanitaires

M. Maide Hamit Lony a été nommé au poste de Secrétaire Général. Cette nomination marque un tournant important dans sa carrière et démontre la confiance que lui accorde le gouvernement pour diriger efficacement les activités du Ministère. Avec une vaste expérience dans le domaine social et humanitaire, M. Lony apporte une expertise précieuse qui sera essentielle pour relever les défis auxquels fait face le pays.



En outre, Mme Achta Hamid Akhouna a été nommée au poste de Secrétaire Générale Adjointe. Sa nomination est également un signe positif quant à l'importance accordée par le gouvernement à l'autonomisation des femmes dans les postes de responsabilité. Mme Akhouna possède une solide expérience en matière d'action sociale et est connue pour son dévouement envers les causes humanitaires.



Ces nominations sont un pas important vers la consolidation des politiques sociales et humanitaires du Tchad. Le Ministère s'est engagé à améliorer la qualité de vie des citoyens en mettant en place des programmes qui favorisent l'inclusion sociale, réduisent la pauvreté et renforcent les mécanismes de solidarité nationale.