Tchad : Nominations des directeurs au Ministère de l'Action Sociale, de la Solidarité Nationale et des Affaires Humanitaires

DIRECTION GÉNÉRALE



Directeur général : M. AHMAT MAHAMAT KOSSEI, maintenu ;



Direction des Opérations

Directeur: M. DJERANE ARISTIDE, maintenu ;



Direction des Affaires Administratives et Financières

Directeur: M. DJIBRINE CHIDI LONY, maintenu;



Direction des Fonds de Sécurité Alimentaire

Directeur : M. MAHAMAT MOUSSA HASSANE, maintenu ;



Direction de Logistique et du Matériel

Directeur : M. BACHAR BRAHIM ABAKAR, maintenu.