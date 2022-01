TCHAD Tchad : Notre Dame de Moundou, meilleur prix du concours régional « Regards croisés »

26 Janvier 2022



Le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, et la représentation de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) à Libreville/Gabon et le bureau de l'UNESCO au Tchad, ont organisé la cérémonie de remise de prix aux lauréats de concours « Regards croisés » à N'Djaména, le 26 janvier 2022 dans un hôtel de la place.



« La violence en milieu scolaire » est le thème de l'édition 2021. Le concours est une compétition intellectuelle littéraire et artistique qui vise à promouvoir la langue française que 88 États partagent et de capitaliser les meilleures idées, réflexions et contributions des jeunes et professionnels du secteur, en vue d'enrichir le débat sur un enjeu stratégique pour la francophonie, a relevé Alphonse Wagnena, représentant régional de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) pour l'Afrique centrale.



Ce concours, dont les thèmes varient d'une édition à l'autre, a pour objectif d'éveiller les consciences sur les besoins, recouvrir les valeurs républicaines seines et démocratiques de la jeunesse de l'Afrique centrale. Eric Voili Bi, représentant de l'Unesco à Libreville (Gabon), a pour sa part, évoqué que la violence en milieu scolaire est une violation des droits des enfants et de l'adolescent à l'éducation, à la santé et au bienêtre. Elle se manifeste sous diverses formes, violence physique, morale, sexuelle (les maladies sexuellement transmissible), verbale.



Pour offrir de cadre d'apprentissage sur et accessible à tous, l'Unesco plaide pour une approche complète à la santé scolaire qui englobe les politiques et les systèmes, Ainsi donc, pour les organisateurs, ce concours a plusieurs objectifs : renforcer la compréhension mutuelle entre les élèves, attirer leur attention sur les conséquences néfastes de cette violence, les grossesses précoces. Il s’agit également de lutter contre le discours de la haine et enfin de sensibiliser toutes les parties prenantes (parents, enseignants, administrateurs), afin de contrecarrer la violence en milieu scolaire.



Officiant la cérémonie, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, dans son allocution, a rappelé que ce concours est une compétition intellectuelle et littéraire qui a commencé depuis 2012 dans le cadre de la promotion de la langue française. Cette édition s'est déroulée sous la forme d'une compétition inter solaire, des théâtres dans 10 pays membres de l'OIF, a précisé le Secrétaire d'État.



Au Tchad, il y avait quatre établissements aspirant pour ce concours dont le lycée/collège Notre Dame de Moundou est sorti vainqueur sur le plan national. Sur un autre plan, sur les 10 pays inscrits, le 1er prix est donc revenu au lycée/collège Notre Dame de Moundou, avec une moyenne de 14,60/20 et un chèque de 2 500 € ; le deuxième prix revient au lycée National de Sao-Tomé et Principe, 14,40/20 avec un montant de 2 000 € et le lycée Saint Gabriel de Mouila (Gabon), en troisième, 14,20/20 avec 1500 €.





