Tchad : "Nous avons respecté nos divers engagements" (ministre Finances)

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, s'est exprimé ce 30 décembre au Palais de la démocratie où il a défendu la Loi des finances 2022. Il a estimé que malgré le pays a pu fonctionner en 2021 grâce au Conseil militaire de transition (CMT), malgré la situation de crise.



"Les salaires ont toujours été réglés dans les temps, les diverses prestations publiques ont été délivrées et les chantiers se sont poursuivis. Les tchadiens ont continué à vaquer à leurs occupations. La stabilité est là. En économie, la stabilité est toujours un point d'équilibre, un ancrage", a affirmé Tahir Hamid Nguilin.



"Le budget 2021 a suivi son exécution (...) Nous avons respecté nos divers engagements et adopté un pacte social", a poursuivi le ministre.



"Le pays a du supporter la charge de tous les arriérés commerciaux et sociaux des années 2016 à 2018, assurer le financement et supporter les conséquences des guerres et de la lutte contre les extrémistes", a rappelé Tahir Hamid Nguilin.



La Loi des finances a été adoptée en début de soirée à 64 voix pour et zéro abstention.